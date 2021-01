Botschaft in der Neujahrsansprache: Tritt Merkel 2021 noch mal an?

In ihrer Neujahrsansprache hat Angela Merkel noch eine „persönliche“ Anmerkung hinzugefügt: Sie erklärte, dies sei „aller Voraussicht nach“ (!!) ihre letzte Neujahrsansprache. Was heißt das?

Merkel wählt ihre Worte bewusst. Was soll der Zusatz „aller Voraussicht nach“? Sie will uns damit sagen, es sei durchaus möglich, dass wir nächstes Jahr wieder eine Neujahrsansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel hören. Ist dieses Szenario völlig absurd? Der einzige Grund, der dagegen spricht, ist, dass Merkel mehrfach erklärt hat, sie werde nicht mehr kandidieren. Im Juni erklärte sie in einem ZDF-Fernsehinterview („Was nun, Frau Merkel?“) auf die Frage, ob sie darüber nachdenke, angesichts der noch nicht bewältigten Corona-Krise für eine nächste Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen: „Nein. Wirklich nicht.” Ihr Nein zu dieser Frage stehe “ganz fest”.

Merkel hat jedoch schon viel erklärt, was sie nicht gehalten hat: Sie hat schon vor einem Jahrzehnt versprochen, Deutschland werde ganz vorne bei der Digitalisierung sein, sie hat mehrfach versprochen, dass abgelehnte Asylbewerber konsequent abgeschoben würden, sie hatte versprochen, dass die Laufzeit von Kernkraftwerken verlängert werde (und sie dann noch früher abgeschaltet) usw.usf.

Was spricht dafür, dass Merkel noch einmal antritt und wie könnte sie von ihrer alten Zusage wegkommen?

Die erste Frage, die sich stellt: Will Merkel überhaupt noch einmal antreten? Niemand kann in sie hineinschauen, aber ich denke, sie hält sich für unersetzlich (was sie mit vielen Politikern gemein hat). Und sie hat nichts außer der Politik: Keine Familie, keine Hobbys, nichts. Was soll Merkel ohne Politik machen?

Und so könnte es laufen…

Die zweite Frage lautet: Wenn sie es will, wie kann sie es durchsetzen? Merkel hat keine inneren Überzeugungen und keine besonderen Fähigkeiten, außer einer einzigen: Machtpolitik. Sie ist die unumstrittene Meisterin im Fach „Macht“. Sie hat stets alle Konkurrenten ausgeschaltet, jeden, der ihr hätte gefährlich werden können. Und sie hat es sogar fertig gebracht, die mit Abstand unfähigste Ministerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Ursula von der Leyen, zur Präsidentin der Europäischen Kommission zu machen. Wie keine anderer beherrscht sie dieses Spiel. Und das könnte so ablaufen: