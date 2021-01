LISSABON (dpa-AFX) - Portugal hat am Neujahrstag von Deutschland die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union für die nächsten sechs Monate übernommen. In einer Zeit mit zahlreichen Herausforderungen für die EU ließ Ministerpräsident António Costa keine Zweifel daran aufkommen, welchem Thema er als "Chef-Krisenmanager" oberste Priorität einräumen wird: Der Bekämpfung des Coronavirus.

"Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass es keine Wiederherstellung des Binnenmarktes geben wird, solange in der EU keine umfassende Immunisierung erreicht wird", sagte Costa wenige Tage vor der turnusgemäßen Stabsübergabe im Interview der spanischen Zeitung "El Periódico". Immens wichtig seien in diesem Zusammenhang der Erfolg der Impfkampagne in den 27 EU-Ländern sowie die Umsetzung des milliardenschweren Hilfspakets der Union.