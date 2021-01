Peking (ots/PRNewswire) - 2021, ein Jahr, das den Beginn von Chinas neuer

Fünfjahresplanperiode (https://news.cgtn.com/news/2020-10-29/The-roadmap-of-Chin

a-s-14th-Five-Year-Plan-UYzRlJA3le/index.html) und den 100. Gründungsjahrestag

der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) markiert, steht vor der Tür.



Welche Erwartungen hat der chinesische Präsident Xi Jinping für 2021,

insbesondere nach den hart erkämpften Erfolgen des Landes im Jahr 2020?





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hinweise können in seiner Neujahrsansprache seine Neujahrs-Adresse. (https://news.cgtn.com/news/2020-12-31/Full-text-of-Xi-Jinping-s-2021-New-Year-address--WFOY0DAy5O/index.html) gefunden werden.2021: "Bemühungen sind der einzige Weg nach vorne"China wird 2021 in eine neue Entwicklungsphase eintreten, um ein modernessozialistisches Land rundum aufzubauen, da die KPCh-Führung Vorschläge zurFormulierung des 14. Fünfjahresplans und langfristiger Ziele angenommen hat."Der Weg, der vor uns liegt, ist lang; Bemühungen sind der einzige Weg nachvorne", sagte Xi in seiner Ansprache und rief dazu auf, die Bemühungen für einneues Entwicklungsmuster zu beschleunigen, eine qualitativ hochwertigeEntwicklung tiefgreifend umzusetzen und die Reformen weiter zu vertiefen und dieÖffnung zu erweitern.Über den Virustest hinaus haben Chinas Spitzenpolitiker auf der zentralenKonferenz über wirtschaftliche Arbeit (https://news.cgtn.com/news/2020-12-19/Four-key-points-to-understand-China-s-economic-roadmap-for-2021-WlFo2w1bQ4/index.html) im Dezember die wirtschaftlichen Prioritäten für 2021 festgelegt und betont,dass China seine Makropolitik 2021 konsistent, stabil und nachhaltig haltenwird, mit fortgesetzter Umsetzung einer proaktiven Fiskalpolitik und einerumsichtigen Geldpolitik.Im Jahr 2021 wird das Land einen soliden ersten Schritt beim Aufbau des neuenEntwicklungsparadigmas (https://news.cgtn.com/news/2020-10-25/Guide-to-China-s-dual-circulation-economy-US8jtau4h2/index.html) machen, in dem sich dieinländischen und ausländischen Märkte gegenseitig stärken, wobei der inländischeMarkt die tragende Säule ist.In der Zwischenzeit betonte der Präsident die Notwendigkeit, weiterhin intensivan der Förderung der ländlichen Belebung zu arbeiten, da das Land entscheidendeErfolge bei der Beseitigung der extremen Armut im Jahr 2020 erzielt hat.In den nächsten fünf Jahren werden Anstrengungen unternommen, um dieErrungenschaften im Kampf gegen die Armut zu konsolidieren und die Strategie derländlichen Belebung(https://news.cgtn.com/news/3155544e7830575a306c5562684a335a764a4855/index.html)