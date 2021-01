Verkehr in Calais nach Brexit fließend

CALAIS (dpa-AFX) - In der nordfranzösischen Hafenstadt Calais hat es nach dem vollständigen Bruch Großbritanniens mit der Europäischen Union keine Probleme beim internationalen Verkehr gegeben. Wie ein Sprecher der zuständigen Präfektur der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, sei der Verkehr am Ärmelkanal fließend. Frankreichs Europastaatssekretär Clément Beaune sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP, die Dinge würden so gut wie möglich ablaufen.

Wie AFP berichtete, war am Morgen auch eine erste Fähre mit Lastwagen aus Großbritannien in Calais eingetroffen. Nur drei der 36 Laster mussten demnach durch zusätzliche Kontrollen. Dem Hafenchef von Calais, Jean-Marc Puissesseau, zufolge soll der Verkehr bei ausgefüllter Zollerklärung fast wie immer laufen. Firmen, die die Erklärung nicht machten, müssten zusätzliche Kontrollen durchführen lassen, hatte er dpa vor dem Jahreswechsel gesagt.

Seit Mitternacht ist Großbritannien nicht mehr Mitglied des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. In Calais hatte man sich bereits im Vorfeld entspannt gezeigt. Europastaatssekretär Beaune dankte den Zuständigen auf Twitter für ihren Einsatz und ihre Effizienz. "Wir sind vorbereitet", schrieb er zum Eurotunnel, über den ihm zufolge 25 Prozent des Handels zwischen Großbritannien und der EU laufen./rbo/DP/zb