Wankender BVB unter Zugzwang - 'Müssen einiges wiedergutmachen'

DORTMUND (dpa-AFX) - Michael Zorc wirkte ähnlich ernst wie Politiker bei der Neujahrsansprache. Aus Frust über die dürftigen Leistungen des Teams in den vergangenen Wochen fand der Sportdirektor von Borussia Dortmund gleich am ersten Tag des Jahres in einem Interview mit dem clubeigenen TV deutliche Worte. "Wir müssen versuchen, einen neuen Geist auf den Platz zu bringen. Mit dem fünften Rang sind wir hier alle nicht zufrieden. Da hinken wir unseren Ansprüchen hinterher", sagte er voller Hoffnung auf einen Sieg im Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den zwei Punkte besseren VfL Wolfsburg.

Der Auftritt von Zorc macht Sinn. Schließlich läuft der noch vor der Saison als Titelaspirant gehandelte BVB Gefahr, dass die gerade in der Corona-Krise wichtige Einnahmequelle Champions League versiegt. Zudem stehen allein im Januar schwere Partien gegen die Topteams aus Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen und Gladbach an. "Das ist ein ganz wichtiger Monat, das sind richtungsweisende Spiele", kommentierte der Sportdirektor und fügte hinzu: "Wolfsburg ist nicht umsonst Vierter. Das wollen wir am besten sofort am Sonntag ändern."