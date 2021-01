Nach den zuletzt vorliegenden Zahlen hat es in Deutschland seit dem Impfstart nach Weihnachten rund 165.000 Impfungen gegen Corona gegeben. Die Zahl dürfte sich über das Wochenende weiter erhöhen. Bisher ist nur der Impfstoff von BioNTech und Pfizer in Deutschland sowie in der Europäischen Union für die Corona-Impfung zugelassen worden, weitere Zulassungen dürften aber zeitnah folgen.Zum Jahreswechsel bedankt sich BioNTech ...