Mittagsbericht europäische Märkte

Die europäischen Börsen tendieren auch im weiteren Handelsverlauf überwiegend freundlich. Nach den gestrigen enormen Kursgewinnen an der New Yorker Wall Street notiert der S&P-Future aktuell leicht mit 0,50 Punkten im Minus bei 1.342,40 Zählern.

Der Euro notiert aktuell in Relation zum US-Dollar bei 1,0337 (+0,0028). Der DJ Euro Stoxx50 liegt mit 0,50% bei 3.799,64 Zählern über dem Vortagesschluß.

Euro Stoxx50 - TOP 3: Carrefour-Supermarche S. 133,00 (+3,91%); Vivendi S.A. 79,70 (+2,97%); Elsevier N.V. 11,70 (+2,63%)

Euro Stoxx50 - FLOP 3: Dt. Lufthansa AG 18,55 (-2,88%); Endesa S.A. 20,40 (-2,86%); Akzo Nobel N.V. 41,70 (-2,23%)

AKTUELLE INFORMATIONEN EUROPÄISCHER UNTERNEHMEN:

Wien - Die Austrian Airlines AG wird ab dem nächsten Montag den Linienverkehr in die Hauptstadt Albaniens (Tirana) wieder aufnehmen.

Zürich - Aufgrund von Spekulationen konnte heute die Schweizer Großbank (UBS)-Aktie zulegen. Das Schweizer Geldinstitut wolle in den Übernahmekampf der französischen Banken einschreiten und sei zudem an einem Anteil an der Bank Paribas interessiert, hieß es.

Paris - Nach Zeitungsberichten wird die Regierung Frankreichs einer Erhöhung der Beteiligung Alcatels an dem Rüstungsunternehmen Thomson-CSF nicht im Wege stehen.

Zürich - TUI (Touristik Union International) hat die Anteile der Jelmoi Holding AG an der Imholz Vertriebs AG (2/3) und an der ITV Reisen AG ((1/3) rückwirkend per 1.10.98 erworben.

Brüssel - Die EU hat die Übernahme des britischen Unternehmens Freeman durch den deutschen Otto-Versand genehmigt.

EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS-NEWS:

London - Heute wurden in GB vom Statistischen Amt folgende saisonbereinigte Daten für Mai bekanntgegeben (in Klammern die Daten von April):

Einzelhandelsumsatz: Veränderung gg. Vormonat: +1,0 vH (-0,3 vH) Veränderung gg. Vorjahr: +1,6 vH (+1,9 vH)

London - acht europäische Börsen (Amsterdam, Brüssel, Madrid, Mailand, Paris, Zürich, London und Frankfurt) haben sich bezüglich der Handelszeitharmonisierung geeinigt. In den kommenden Monaten soll die neue Handelszeit von 9.00 - 17.30 Uhr eingeführt werden.

Voorburg - Die niederländische Arbeitslosenquote ist unverändert bei 3,4% geblieben. Die Arbeitslosenanzahl ist von März bis Mai allerdings saisonbereinigt im Vergleich zu den drei Vormonaten auf 233.000 von 237.000 zurückgegangen.

Bern - Die Schweizerische Nationalbank prognostiziert für dieses Jahr den Konsumentenpreisanstieg in der Schweiz um weniger als 1 Prozent. Ein Wirtschaftswachstum von 1,5% ist laut Aussagen des Präsidenten der SNB immer noch möglich.

TERMINE:

Bekanntgabe der US-Wirtschaftsdaten - Handel mit Waren und Dienstleistungen für April (14:30 Uhr), Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 12. Juni 1999 (14:30 Uhr); Leitsungsbilanz im ersten Quartal (16:00 Uhr), Rede von US-Notenbankpräsident Alan Greenspan (16:00 Uhr); Geldmenge in der Woche zum 7. Juni (22:30 Uhr)