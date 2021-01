Maria Muldaur hat in ihrem Album «Waitress in a donut shop» (1974) ein altes Gospellied, das tief ins christliche Bewusstsein von Tod und Vergänglichkeit langt, brilliant re-inszeniert. Es handelt sich um den Song «Travelin’shoes» mit dem Leitmotiv: «Death comes knocking on the door». Also: der Tod geht um und klopft an verschiedenen Türen mit der

Der Beitrag Was uns das Corona-Jahr lehrt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.