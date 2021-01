Im November sah es für die Bayer Aktie zwischenzeitlich gar nicht schlecht aus. Der Aktienkurs des DAX-Konzerns aus Leverkusen konnte Schwung nach oben aufnehmen und vom Mehrjahrestief bei 39,91 Euro per 30. Oktober auf bis zu 49,695 Euro klettern. Doch schnell versiegte dieser Schwung wieder und Bayers Aktienkurs verabschiedete sich in eine Seitwärtsbewegung. Per Saldo bestimmt diese nun schon seit Mitte November den Kursverlauf des ...