BERLIN (dpa-AFX) - Der Handel rechnet nicht mit einem raschen Ende der coronabedingten Ladenschließungen in Deutschland und befürchtet das Aus für Zehntausende Geschäfte. "Ich fürchte, dass die Läden am 10. Januar noch nicht wieder öffnen dürfen. Denn das Ziel, die 7-Tage-Inzidenz bundesweit auf unter 50 zu senken, wird bis dahin wohl nicht zu erreichen sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Deutschen Presse-Agentur. Am Dienstag fällt die Entscheidung über die Verlängerung der Beschränkungen. Eine Fortführung scheint beschlossene Sache - offen ist angesichts weiter hoher Infektionszahlen wohl nur noch die Dauer. Der Handel fühlt sich in der Krise alleingelassen. Der HDE wandte sich Wochenende mit einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), das der dpa vorliegt. "Wir fordern für die von den Schließungen betroffenen Unternehmen endlich gezielte und wirksame Wirtschaftshilfen und eine Perspektive", heißt es darin. Es drohe das Aus für bis zu 50 000 Geschäfte mit über 250 000 Mitarbeitern. Die Branche stehe jederzeit für ein Spitzengespräch zur Verfügung. "Die Lage ist wirklich sehr ernst", erklärte Genth. "Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt zwar immer Milliardenhilfen an, tatsächlich kommen die Hilfen aber nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu hoch sind." Viele Unternehmen, die von dem zweimaligen Lockdown betroffen seien, hätten ihr Eigenkapital weitgehend aufgezehrt und benötigten wirtschaftliche Unterstützung. Auch DIW-Chef Marcel Fratzscher erwartet bei einer Verlängerung des Corona-Lockdowns schwere Auswirkungen. "Je länger es dauert, desto mehr Unternehmen kommen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, desto mehr werden pleitegehen", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung der "Augsburger Allgemeinen". "Die Frage ist jetzt nicht, ob eine Welle an Unternehmensinsolvenzen kommen wird, sondern wann." Es drohe auch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit. Fratzscher betonte, es sei dennoch richtig, den Lockdown bei weiter hohen Infektionszahlen zu verlängern. "Wirtschaftliche Lockerungen jetzt mögen kurzfristig manchen nutzen, langfristig würden sie jedoch allen schaden." Seite 2 ► Seite 1 von 2



