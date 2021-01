KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Impf-Verzögerungen/Jens Spahn:

"Der Weg vom Gewinner zum Verlierer der Krise ist kurz. Bei Spahn fällt auf, wie stark sich sein Ansehen von der politischen Leistung in der Pandemie abgekoppelt hat. Während Israel bereits eine Million Menschen mit dem Biontech-Serum geimpft hat, sind es in Deutschland nur rund 200 000. Spahn ist dafür mitverantwortlich. Er hat sich zu sehr auf die EU verlassen, zu wenig Druck für Bestellungen in Deutschland gemacht und zu spät bei Biontech nachgeordert."/al/DP/nas