Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Schulöffnungen in der Corona-Krise Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.01.2021, 05:35 | 65 | 0 | 0 04.01.2021, 05:35 | AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Schulöffnungen in der Corona-Krise: "Schulpflicht bedeutet nicht nur, dass alle Kinder die Schule besuchen müssen. Sondern auch, dass der Staat allen Kindern ermöglichen muss, die Schule auch in Krisenzeiten besuchen zu können. Im Moment hängt der Bildungserfolg vielfach davon ab, wie sehr die Eltern ihre Kinder unterstützen können. Kurzum: Bei diesem Bund-Länder-Gipfel muss es darum gehen, dass Kinder und Jugendliche nicht bei der Bildung auf der Strecke bleiben, dass Familien besser unterstützt werden. Das ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Politik mit der gleichen Vehemenz und Finanzkraft widmen müssen wie der Rettung der Wirtschaft. Und zwar am besten einig und ohne Blick auf persönliche Beliebtheitswerte."/al/DP/nas



