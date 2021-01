Vom Aufstieg Asiens profitieren – Alibaba, Q&M Dental Group, JD.com

Der unaufhaltsame Aufstieg Asiens und der langsame, stetige Abstieg der europäischen Industrienationen in den vergangenen Jahren wird sich sehr wahrscheinlich auch die nächsten Jahre fortsetzen. Während die europäischen Märkte in vielen …

Der unaufhaltsame Aufstieg Asiens und der langsame, stetige Abstieg der europäischen Industrienationen in den vergangenen Jahren wird sich sehr wahrscheinlich auch die nächsten Jahre fortsetzen. Während die europäischen Märkte in vielen Wirtschaftsbereichen gesättigt sind, besteht in den meisten asiatischen Ländern, mit Ausnahme von Japan und Südkorea sowie den Stadtstaaten Singapur und Hongkong, ein riesiger unbefriedigter Wirtschaftsraum. Unternehmen, die dort agieren, bietet sich somit ein riesiger Wachstumsmarkt für Jahrzehnte.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de