RedHill Biopharma gibt positive Topline-Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten der Phase-II-COVID-19-Studie mit Opaganib bekannt

Vorläufige Daten der U.S. Phase-II-Studie „ohne statistische Signifikanz" an 40 Patienten im Krankenhaus zeigen, dass oral verabreichtes Opaganib sicher war, ohne wesentliche Unterschiede zwischen Opaganib und Kontrollgruppen

Konsistente Tendenzen zeigen eine größere Verbesserung bei der Reduzierung des Sauerstoffbedarfs bis zum Ende der Behandlung an Tag 14 in der mit Opaganib behandelten Gruppe bei den wichtigsten primären und sekundären Wirksamkeitsnachweisen, die mit der klinischen Verbesserung gemäß der Ordinalskala der Weltgesundheitsorganisation (WHO) korrelieren