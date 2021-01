WDH/Die Tops und Flops im MDax 2020

(Wiederholung vom Silvesterwochenende)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den MDax endete das von der Corona-Krise und deren Bekämpfung geprägte Börsenjahr mit einem Plus von 8,8 Prozent auf 30 796,26 Punkte. Der Index mit 60 mittelgroßen Werten war im März bis auf rund 17 715 Punkte abgesackt, erholte sich dann aber peu a peu und nahm Ende November seine Rekordjagd wieder auf. In der Spitze stand er jüngst erstmals über 31 000 Zählern.

Hier die größten MDax-Gewinner und -Verlierer des Jahres 2020 in der Übersicht. Sowohl am oberen als auch am unteren Ende der Rangliste ist Corona das beherrschende Thema: