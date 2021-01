Die letzten markanten Höchststände markierte das Währungspaar GBP/USD Anfang 2018 im Bereich von 1,4377 US-Dollar und schwenke anschließend in einen Abwärtstrend ein. Dieser reichte bis Mitte März coronabedingt auf ein Tief von 1,1412 US-Dollar. Seitdem allerdings hat sich das britische Pfund wieder deutlich erholen können und gegenüber dem US-Dollar merklich an Wert zugewonnen. Dabei gelang es in der abgelaufenen Woche einen dynamischen Kursanstieg über die Widerstandszone um 1,3515 US-Dollar zu vollziehen und damit auf mittelfristiger Basis einen Boden abzuschließen. Zeitgleich liegt nun aus technischer Sicht ein Kaufsignal vor und kann auf der Oberseite gehandelt werden.

Boden abgeschlossen

Der erfolgreiche Anstieg über die Widerstandszone von 1,3515 US-Dollar könnte dem britischen Pfund auf Sicht der nächsten Wochen weiteren Auftritt in Richtung 1,38 US-Dollar verleihen, darüber würde ein potenzielles Ziel bei rund 1,40 US-Dollar für das Paar GBP/USD liegen. Wer sich ebenfalls den bullischen Marktteilnehmern anschließen möchte, kann hierzu jetzt beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF538U zurückgreifen. Größere Verkaufssignale treten dagegen erst bei einem nachhaltigen Bruch des seit letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrends ein. In diesem Szenario könnte es zu raschen Abschlägen auf 1,30 und möglicherweise in den Bereich der Septembertiefs um 1,2783 US-Dollar abwärts gehen.