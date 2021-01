Konica überzeugt nachhaltig

Zwar wird für das am 31.3.21 endende Gj. 2020/21 sowohl beim EBIT als auch beim Nettoergebnis ein Fehlbetrag stehen. Doch 2021/22 rechnen wir mit einem kräftigem Sprung in die Gewinnzone.

Unser Einstieg bei Konica Minolta am 4.11. hat sich für PEM-Leser ausgezahlt. Um etwa ein Drittel hat dieses Investment an Wert gewonnen. In der Spitze waren es Mitte Dezember sogar 50%, doch dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Diese sollten nicht von langer Dauer sein, denn mit einer Dividendenrendite von 6,1% und einem 2021/22er-KGV von 13 ist der Nikkei-Titel (2,94 Euro; 857929; JP3300600008) attraktiv bewertet.

Operatives Highlight der Japaner ist neben einer neuen Drucker-Serie die IT-Komplettlösung für mittelständische Betriebe, die die vollständige Unternehmensinfrastruktur abbildet: Server, Multifunktionsdrucker, Software, WLAN und eine ganze Reihe verschiedener Anwendungen. Das spart Platz und Ressourcen, denn das System nimmt nicht mehr als einen Quadratmeter in Anspruch – eine auch aus nachhaltigen Gesichtspunkten sinnvolle Lösung. Nachhaltigkeit spielt für den Konzern ohnehin eine wichtige Rolle. Mit Hilfe verschiedener Schlüsselmaßnahmen will er nicht nur limitierte Ressourcen effektiv nutzen, sondern auch dem Klimawandel begegnen sowie Gesundheit und soziale Sicherheit fördern. Ein ESG-Rating vom MSCI gibt es zwar noch nicht, dafür wurde Konica Minolta am Mittwoch (23.12.) zum neunten Mal in Folge im Dow Jones Sustainability World Index gelistet. Nachhaltigkeitsinvestoren kommen mit der Aktie also auf ihre Kosten.

PEM-Neuleser nutzen den Rücksetzer bei Konica Minolta zum Einstieg bis 3,00 Euro. Den Stopp ziehen wir auf 2,35 Euro nach.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.