Mehr als nur eine spannende Zielgruppe

Millennials eine extrem spannende Gruppe von Anlegern; sowohl für Banken, als auch für die Wissenschaft.

Als Millennials wird die Generation bezeichnet, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er-Jahren geboren wurde. Millennials sind heute etwa zwischen 22 und 37 Jahre alt – und sie entdecken die Kapitalmärkte.

Ob es die Einsicht in Notwendigkeit ist oder etwas anderes, sei mal dahingestellt. Aber offenbar haben sie verstanden, dass sparen alleine nicht ausreicht. Keine Zinsen abzüglich Inflation führt ganz sicher nicht zum Vermögensaufbau. Insofern unterstelle ich schon mal, dass die Millennials rechnen können. Darüber hinaus sind sie einigermaßen vorbehaltlos gegenüber der umfangreichen Produktwelt. Was die Trendthemen wie Nachhaltigkeit, Medical Health oder IT betrifft, zeigen sie sich entschieden aufgeschlossener als so mancher alteingesessene Dividendenjäger. Daher bilden die Millennials eine extrem spannende Gruppe von Anlegern; sowohl für Banken, die ihre Produkte anbieten als auch für die Wissenschaft in Bezug auf Forschungen im Bereich „behavioral finance“.