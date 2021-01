BetterLife reicht Patentantrag für sein Psychedelika-Derivat der zweiten Generation für 2-Bromo-LSD zur Behandlung der Major Depression ein

4. Januar 2021 - BetterLife Pharma Inc. („BetterLife“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FWB: NPAU), ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Antrag auf Patentschutz für neue 2-Bromo-LSD-Formulierungen („TD-0148A“) und ihre Verwendung in der Behandlung von Depression und Gemütsstörungen eingereicht hat.

2-Bromo-LSD ist ein nicht toxisches, von LSD abgeleitetes Molekül der zweiten Generation, welches das therapeutische Potenzial von LSD imitiert, jedoch keinerlei psychedelische Wirkungen oder Halluzinationen hervorruft. Durch die jüngste Übernahme der Vermögenswerte von Transcend Biodynamics ist BetterLife das einzige Unternehmen, das in der Lage ist, 2-Bromo-LSD unter Anwendung eines patentierten Verfahrens zu synthetisieren, das die Notwendigkeit der vorherigen Synthetisierung von LSD-25 überflüssig macht und so die regulatorischen Hürden für die Arbeit mit einer Schedule-I-Substanz (Anm.: einer Substanz laut Anhang I des US Controlled Substances Act) beseitigt.

Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife, meint: „Die Erfindung, auf die sich diese vorläufige Patentanmeldung bezieht, birgt großes Potenzial für die Behandlung verschiedener psychiatrischer Störungen und unterstützt uns bei unseren weiteren Bemühungen, Therapeutika für eine Reihe von psychischen Erkrankungen, einschließlich Depression und Angstzuständen, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.“

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Arzneimitteln sowie Arzneimittelverabreichungstechnologien beschäftigt. BetterLife verfeinert und entwickelt Arzneimittelkandidaten aus einer breiten Palette von komplementären Technologien auf Interferonbasis, die das Potenzial haben, das Immunsystem zur Bekämpfung von Virusinfektionen, die von Erregern wie dem Coronavirus (COVID-19) und dem humanen Papillomavirus (HPV) ausgelöst werden, anzuregen.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen