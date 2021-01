NetCents erweitert Produktangebot durch die Einrichtung von verzinslichen Konten

Das Management von NetCents ist der Ansicht, dass verzinsliche Konten eine natürliche Erweiterung der Produkte sind, die Einzelpersonen zur Verfügung stehen sollten, die an der Kryptowährungswirtschaft teilnehmen. NetCents ist der Ansicht, dass es innerhalb der Kryptowährungsbranche in einer einzigartigen Position ist, um eine breitere Auswahl an Finanzprodukten für seine Benutzerbasis anzubieten. NetCents war führend bei der Bereitstellung von Kryptowährungstechnologien für Zahlungen und beabsichtigt, seine Führungsrolle an der Spitze der Branche beizubehalten, während die Marktteilnehmer dazu übergehen, die Produkte der herkömmlichen Finanzdienstleistungsbranche zu replizieren. Das Markenzeichen von NetCents ist es, neue Ideen aufzugreifen und erstklassige Technologien mit einer leicht verständlichen Benutzeroberfläche zu kombinieren.

„Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass es in Nordamerika 80 Millionen Haushalte gibt, die keine Bankverbindung haben, und dass das derzeitige Finanzsystem nicht darauf ausgerichtet ist, Lösungen für die breite Masse zu bieten, sondern die Einnahmen zu maximieren, indem es sich auf die Reichen konzentriert. Die Verzinsung von Einlagen ist etwas, das schlanke Unternehmen wie NetCents gut anbieten können“, sagte der CEO von NetCents, Clayton Moore.

Dies ist eine natürliche Entwicklung der Finanzprodukte, die in der Kryptowährungsbranche geschaffen werden. NetCents hat Pionierarbeit in der Transaktions- und Zahlungstechnologie geleistet, bevor andere folgten, und wird nun einen Weg einschlagen, der sowohl Transaktionen als auch zinsbringende Konten für seine Händler und Wallet-Inhaber ermöglicht.

Das Unternehmen sieht eine große Chance, diese Arten von Transaktionen zu erleichtern, und zwar auf der Grundlage der Erfahrung seiner Händlerbasis, die sich jetzt dafür entscheidet, einen höheren Prozentsatz ihrer Einnahmen in Kryptowährungen zu bekommen. Darüber hinaus sind Einzelinvestoren daran interessiert, Zinsen auf ihr Vermögen zu verdienen, wenn sie im Laufe der Zeit „kapitalisiert“ werden, im Vergleich zu traditionellen Bankprodukten, die minimale Zinsen oder negative Zinsen zahlen, wie sie in Europa üblich sind.