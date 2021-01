Japan will es bei den Olympischen Spielen, die 2021 nachgeholt werden, vormachen: Mit Wasserstoff gelingt Klimapolitik.

von Toyota Sora Wasserstoffbus

Die Regierung von Tokio setzt auf zwei große Projekte: Einmal soll die Zahl der Wasserstoffbusse von 15 auf 70 Stück steigen. Diese Busse werden bei Toyota geleast. Zum anderen und das ist die größere Neuheit, soll nach den Spielen das Dorf der Athleten umgebaut werden. Es soll ein eigener Stadtteil mit mehr als 5.000 Wohnungen entstehen und die erste Wasserstoffleitung in Japan besitzen. Öffentliche Einrichtungen und ein Einkaufszentrum sollen warmes Wasser und Strom umweltfreundlich mithilfe der Wasserstofftechnologie erhalten. Zwei Brennstoffzellenparks sorgen dafür. Dies ist nur der Startschuss, um aufzuzeigen, wie nachhaltige Städte funktionieren können. Dass das olympische Feuer in Japan mit Wasserstoff brennen wird, soll das öffentliche Bewusstsein dafür schärfen, welche Rolle dem Wasserstoff zukünftig zukommt.

Der Wasserstoff wird als erstes noch aus Kohle entstehen, wobei Kohlendioxid gespeichert wird. Dies soll aber nur eine Zwischenstufe sein. Denn Endziel ist in der Zukunft auf grünen Wasserstoff zugreifen zu können. Aber die Kapazitäten sind für die nahe Zukunft noch viel zu gering. Daher wird die Herstellung aus Gas und Kohle und die Speicherung des Kohlendioxids auf absehbare Zeit ein wichtiger Faktor bleiben. Diesen Wasserstoff nennt man blauen Wasserstoff. Um Wasserstoff als klimafreundliche Energieform salonfähig zu machen, wurde schon 2018 die „Japan H2 Mobility“ gegründet. Diese Vereinigung von Autoherstellern sowie Öl- und Gaskonzernen soll Wasserstofftankstellen finanzieren.

Denn das A und O im Fahrzeugbereich ist die flächendeckende Versorgung mit den nötigen Wasserstofftankstellen. In diesem Bereich geht es nicht nur in Japan, sondern weltweit voran. Clean Power Capital (ISIN: CA18452D1069) etwa will in den USA für ein landesweites Wasserstofftankstellennetz sorgen. Dafür verwendet das Unternehmen die Technologie der 90-prozentigen Tochter PowerTap Hydrogen Fueling Corp. um umweltfreundlich und extrem günstig Wasserstoff herzustellen. Und dies sogar vor Ort, so dass der Transport zu den Tankstellen entfällt.

Viele Automobilhersteller investieren in neue Brennstoffzellenfahrzeuge, so zum Beispiel Toyota oder Honda. Und Japan selbst will nicht nur führend in der Technologie sein, sondern Wasserstoff weltweit zu einer Alternative für fossile Brennstoffe machen. So sollen die Zahl der aktuell in Japan fahrenden rund 3.600 Brennstoffzellenfahrzeuge bis zum Jahr 2030 auf 800.000 steigen. Dazu soll sich eine wachsende Zahl von Bussen und Gabelstaplern gesellen. Auch können mithilfe der Brennstoffzellentechnologie und Wasserstoff Häuser und Wohnungen versorgt werden. Bei dieser klimafreundlichen Versorgung mit Strom und warmen Wasser ist Panasonic der Marktführer.

Denkt man noch größer, so rücken Wasserstoffkraftwerke, die der Leistung eines Atomkraftwerkes nicht nachstehen, in den Blickpunkt. Auch in diesem Bereich hat gerade Japan große Ambitionen.