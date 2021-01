Auf die Aktienmärkte warten zwei Ereignisse, die die Weichen stellen dürften für die nächsten Wochen und Monate. Da ist zunächst morgen die Stichwahl in Georgia, die darüber entscheidet, ob die US-Demokraten nun doch noc

Auf die Aktienmärkte warten zwei Ereignisse, die die Weichen stellen dürften für die nächsten Wochen und Monate. Da ist zunächst morgen die Stichwahl in Georgia, die darüber entscheidet, ob die US-Demokraten nun doch noch den Senat gewinnen und damit die volle politische Kontrolle haben. Was würde das für die Aktienmärkte bedeuten - wäre das positiv (mehr Stimulus) oder negativ (höhere Unternehmenssteuern etc.)? Am Mittwoch dann die letzte Chance für Trump, die Amtsübernahme durch Biden zu verhindern - gelingt Trump im US-Kongreß doch noch ein Coup? Heute wieder ein typischer Montag: die US-Futures werden nach oben gezogen mit Beginn der europäischen Session..

Das Video "Zwei Ereignisse, die Weichen stellen!" sehen Sie hier..