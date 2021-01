Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Citi-Empfehlung treibt K+S an MDax-Spitze Eine optimistische Studie der US-Bank Citigroup zum Düngermarkt hat die Aktien von K+S am Montag angetrieben. Sie stiegen am Vormittag als Favorit im MDax um gut 4 Prozent auf 8,10 Euro. Damit knüpften sie an ihre jüngste Erholung an. Die …