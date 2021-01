Auch wenn die morgige Konferenz eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns beschließen dürfte, drücken die Anleger in diesem Punkt zum Start in das neue Börsenjahr erneut ein Auge zu und denken einen Schritt weiter.

Sie setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends am Aktienmarkt und hoffen mit dem Start der weltweiten Impfkampagne auf Nachholeffekte in der Wirtschaft im Sommer. Geschäft, das im Tourismus und anderen Branchen ein Jahr lang liegen geblieben ist, könnte nachgeholt werden. Das dürfte in den entsprechenden Sektoren zu einer Sonderkonjunktur führen. Diesen Effekt preisen die Investoren in die Kurse ein.

In den USA stehen wichtige Stichwahlen in Georgia an. Wenn die Demokraten Glück haben und die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verlieren, könnten sie zwei Jahre durchregieren. Das birgt allerdings das Risiko höherer Steuern in den USA, während sich der Ölsektor vor schärferen Regulierungen fürchten muss. Das könnte am Ende einen höheren Ölpreis und auch neue Volatilität am Aktienmarkt mit sich bringen.

Und auch wenn die Aktienkurse zum Jahresstart jetzt steigen, zeigt die Saisonalität im Deutschen Aktienindex bis zum 23. Januar eher abwärts. Im jahreszeitlichen Schnitt fallen die Kurse nun – eine Garantie, dass dies auch dieses Jahr der Fall sein wird, ist dies allerdings nicht.