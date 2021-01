Mit 2021 beginnt das Jahrzehnt der Glasfaser in Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) - 2020 ist als Corona-Jahr in die Geschichte eingegangen.

Welche Folgen hat die Pandemie für den Glasfaserausbau in Deutschland? Und wie

geht es 2021 weiter? Dr. Martin Fornefeld sieht den Startschuss in ein Jahrzehnt

der Glasfaser.



Herr Dr. Fornefeld, in Deutschland gibt es immer noch reichlich unterversorgte

Flecken beim schnellen Internet. Was hat sich daran 2020 geändert?





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Trotz Corona war die Bautätigkeit für Glasfasernetze im Jahr 2020 so intensivwie noch nie in Deutschland. Es wird endlich in umfangreichem Maße gebaut. Wirselbst konnten eine Menge Spatenstiche und Fertigstellungen unserer Projektemiterleben.Insgesamt werden in diesen Projekten über 30.000 neue Glasfaseranschlüsserealisiert. Damit haben wir einen weiteren Schritt zur Reduzierung derFleckenlandschaft der Breitbandversorgung getan, die noch überwiegend aus weißenund grauen Next-Generation-Access (NGA)-Flecken besteht. Als weiße Fleckengelten völlig unterversorgte Gebiete, deren Ausbau seit 2015 gefördert werdenkann. In grauen Flecken liegen Downloadgeschwindigkeiten von 30 bis 99Mbit/Sekunde vor. Deren Förderfähigkeit steht kurz bevor: Dieses Jahr geht eslos.Sind wir 2020 auf europäischer Ebene besser geworden?Leider noch nicht so richtig. Netzausbau ist sehr zeitaufwändig und wenn inunseren Projekten 200 oder 300 Kilometer Glasfaser in ein bis zwei JahrenBauzeit erstellt werden, so ist das ein Riesenfortschritt für die einzelnenRegionen, aber nur ein kleiner für Deutschland. Ende des letzten Jahres habenwir die 10-Prozent-Grenze des Glasfaserausbaus erreicht. Das ist toll, aber esist noch viel zu tun.Wie geht es mit den grauen NGA-Flecken 2021 weiter?Das neue Förderprogramm für die "Grauen NGA-Flecken" steht, die Kriterien sindbekannt. Es sieht einen zweistufigen Ansatz vor: In einem ersten Schritt wirdGigabit-Infrastruktur für Haushalte unterstützt, die bislang nur Zugang zu einerInternetverbindung mit weniger als 100 Mbit/Sekunde haben. In der zweitenAusbaustufe, die 2023 beginnen soll, wird der Aufbau von Gigabit-Infrastrukturfür Haushalte gefördert, die bereits Zugang zu einer Internetverbindung mit 100Mbit/Sekunde haben, aber nicht zu einem Netz, das sehr hohe Geschwindigkeitenvon bis zu 1 Gbit/Sekunde bietet. Die in dieser zweiten Stufe für Haushalteerrichteten neuen Gigabit-Netze können Ende 2025 in Betrieb genommen werden.Derzeit wird von der Bundesregierung eine entsprechende Förderrichtlinieerarbeitet. Im ersten Quartal 2021 sollte das Förderprogramm startklar sein.