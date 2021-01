Kann die Merck-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) befindet sich seit Ende Juni 2020, als die Aktie zeitweise unterhalb von 100 Euro notierte, in einer soliden Aufwärtsbewegung, die ihren vorläufigen Höhepunkt am 4.1.2021 beim neuen Allzeithoch bei 143,25 Euro fand. Als Grund für den Kurssprung wurde die Kaufempfehlung des US-Bank J.P. Morgan mit einem Kursziel von 160 Euro genannt. Im weiteren Handelsverlauf konnte die Aktie das hohe Niveau allerdings nicht halten und rutschte sogar in die roten Zahlen.

Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Merck-Aktie dennoch ihren Weg nach oben fortsetzen wird, um in den nächsten Wochen zumindest auf 147 Euro anzusteigen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.