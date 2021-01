Janssen stellt europäischen Zulassungsantrag für Amivantamab zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 04.01.2021, 10:16 | 101 | 0 | 0 04.01.2021, 10:16 | NUR FÜR FACH- UND MEDIZINISCHE MEDIEN IN DER EU. NICHT FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN BENELUX-STAATEN UND GROSSBRITANNIEN BESTIMMT Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson haben heute die Einreichung eines Zulassungsantrags (Marketing Authorisation Application, MAA) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) bekannt gegeben. Sie beantragen damit die Zulassung von Amivantamab für die Behandlung von Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) mit Exon-20-Insertionsmutationen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR), deren Erkrankung nach Versagen einer platinbasierten Chemotherapie weiter fortgeschritten ist. Damit wird in der EU erstmals ein Zulassungsantrag für ein Medikament für Patienten mit NSCLC gestellt, das sich gezielt gegen EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen richtet.1 Amivantamab ist ein in der Prüfung befindlicher, vollständig humaner, auf den EGFR und den mesenchymalen epithelialen Transitionsfaktors (MET) abzielender bispezifischer Antikörper mit gezielter Immunzellaktivierung, der auf Tumore mit aktivierenden und resistenten EGFR-Mutationen und MET-Mutationen und -Amplifikationen abzielt.2,3,4,5 „Im Rahmen unseres Engagements, innovative, zielgerichtete Therapien wie Amivantamab für Patienten mit der Diagnose Lungenkrebs zu entwickeln, stellt der Antrag bei der EMA einen wichtigen Meilenstein dar“, so Peter Lebowitz, M.D., Ph.D., Global Therapeutic Area Head, Oncology, Janssen Research & Development, LLC. „Auf unserem Weg zur Verbesserung der Ergebnisse für Patienten mit der Diagnose NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen, für die es bislang noch keine von der EMA zugelassenen zielgerichteten Therapien gibt, bedeutet dies einen weiteren Schritt.“ Der Zulassungsantrag bei der EMA für Amivantamab basiert auf den Monotherapiedaten der Phase-1-Studie CHRYSALIS, einer multizentrischen, offenen Multikohorten-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Amivantamab als Monotherapie und in Kombination mit Lazertinib*, einem neuartigen EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) der dritten Generation6 bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC.7 Die Prüfer bewerteten in der Studie die Wirksamkeit anhand der Gesamtansprechrate gemäß RECIST v1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours Version 1.1**), der Rate des klinischen Nutzens und der Dauer des Ansprechens und des progressionsfreien Überlebens sowie des Sicherheitsprofils von Amivantamab.7,8 Auf Grundlage dieser Daten hatte das Unternehmen zudem eine Biologics License Application für Amivantamab bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) im Dezember 2020 eingereicht. Zudem präsentierte es frühe Daten zu Amivantamab als Monotherapie bei Patienten mit NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen bei der American Society of Clinical Oncology (ASCO) im Rahmen des Virtual Scientific Program 2020 (Abstract #9512).8 Seite 2 ► Seite 1 von 6



