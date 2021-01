Dezember markiert Abschied von günstigen Kraftstoffpreisen

- Super E10 am günstigsten in Mannheim, Bonn und Dresden

- Super E10 am teuersten in Frankfurt am Main, Wuppertal und Hannover

- Diesel am günstigsten in Dresden, Bonn und Leipzig

- Diesel am teuersten in Bielefeld, Düsseldorf und Mannheim



Nürnberg, 4. Januar 2021. Das Jahr 2020 hat sich mit deutlich angezogenen Kraftstoffpreisen im Dezember von den Autofahrern in Deutschland verabschiedet - und damit einen Vorgeschmack auf das kommende Tankjahr gegeben. Laut der monatlichen Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken kostete der Liter Super E10 im Monatsschnitt 1,2301 Euro, der Liter Diesel 1,1073 Euro. Das waren rund 3 Cent beziehungsweise 5 Cent mehr als im November. Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken: "Im Dezember sind die Preise an den Zapfsäulen wöchentlich gestiegen. Einerseits haben sie damit den höheren Rohölnotierungen an den Börsen Rechnung getragen. Anderseits haben sich die Tankstellen auf die Einführung des nationalen CO2-Preises für Verkehr und Heizen eingestellt und die Preise bereits in den letzten Tagen vor dem Jahreswechsel angezogen. 2021 werden die Autofahrer grundsätzlich erheblich mehr zahlen. Denn seit dem 1. Januar schlägt neben dem CO2-Preis auch die Anhebung der Mehrwertsteuer auf den Vor-Corona-Satz von 19 Prozent zu Buche."



Die Kraftstoffpreise im Dezember 2020



Trotz der deutlichen Mehrkosten haben sich die Kraftstoffpreise im Dezember im Vergleich zu den Monaten vor der Corona-Krise weiterhin auf einem niedrigen Niveau bewegt. So hatte der Liter Super E10 im Dezember 2019 noch etwa 1,3813 Euro gekostet, der Liter Diesel 1,2656 Euro. Im Januar dieses Jahres lag der Preis für Super E10 bei 1,3979 Euro und der Dieselpreis bei rund 1,2935 Euro.