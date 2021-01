Heidelberg (ots) - Für 48 Millionen Versicherte in der gesetzlichen

Krankenversicherung beginnt das Jahr mit einer Beitragserhöhung. Wer sich einen

günstigen Anbieter sucht, kann im besten Fall Beiträge in Höhe von 438 Euro im

Jahr sparen. Das zeigt eine Berechnung des Vergleichsportals Verivox.



Für 48 Millionen Versicherte wird es teurer





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Dezember haben die Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge für 2021 bekanntgegeben. 31 der 76 gesetzlichen Krankenversicherungen (Krankenkassen) erhöhenzum 1. Januar ihren Zusatzbeitrag. Das bedeutet: 48 Millionen Versicherte zahlenwegen der Erhöhungen mehr.43 Krankenkassen halten den Beitrag konstant, 2 senken ihn. Gewichtet nach derMitgliederzahl steigt der Zusatzbeitrag damit nach Verivox-Berechnungen von 1,00auf 1,28 Prozent. Betrachtet wurden dabei die allgemein zugänglichenKrankenkassen. Ein geringer Teil der gesetzlich Versicherten ist inbetriebsbezogenen Krankenkassen, die nur für Mitarbeiter der jeweiligenUnternehmen wählbar sind.Höchster Anstieg: Plus 0,8 ProzentpunkteDie Krankenkasse mit dem höchsten Anstieg erhöhte den Zusatzbeitrag um 0,8Prozentpunkte. Dann steigt der Beitrag für einen Arbeitnehmer mit 36.000 EuroBruttoeinkommen um 144 Euro im Jahr und in gleicher Höhe für seinen Arbeitgeber.Gutverdiener zahlen doppelt drauf. Erstens durch den höheren Zusatzbeitrag.Zweitens steigt die gesetzlich festgelegte Beitragsbemessungsgrenze, d.h. dieLohngrenze, bis zu der Beiträge für die Krankenversicherung fällig werden. Dannbeträgt der Mehrbeitrag 368 Euro im Jahr. Die Beitragsbemessungsgrenze steigtvon 56.250 Euro (2020) auf 58.050 Euro (2021).Der Zusatzbeitrag der 76 allgemein zugänglichen Krankenkassen in Deutschlandvariiert im Jahr 2021 zwischen 0,35 und 1,9 Prozent. Da einige Krankenkassen nurin bestimmten Bundesländern tätig sind, schwankt das maximale Sparpotenzial.Maximale Differenz beim Zusatzbeitrag - 438 EuroAm größten ist die Differenz in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen undRheinland-Pfalz, wo die günstigste Krankenversicherung einen Zusatzbeitrag von0,39 Prozent erhebt, die teuerste verlangt 1,9 Prozent Aufschlag. EinArbeitnehmer, dessen Jahreseinkommen 58.050 Euro überschreitet, würde durcheinen Wechsel vom teuersten zum günstigsten Anbieter 438 Euro weniger zahlen.Das ist das größtmögliche Sparpotenzial, weil nur für Einkünfte bis zur Grenzevon 58.050 Euro (Beitragsbemessungsgrenze für 2021) Beiträge für die gesetzlicheKrankenversicherung fällig sind.Bei einem Jahreseinkommen von 36.000 Euro brutto liegt die Differenz bei 272