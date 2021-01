NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Total SA von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 43 Euro gesenkt. Analyst Oswald Clint positionierte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für eine kurzfristig erhöhte Volatilität am Ölmarkt - und nannte vor diesem Hintergrund BP, Shell und Repsol als Favoriten für 2021. Die Abstufung der zuletzt für 2020 von ihm bevorzugten Total-Aktie beruhe auf deren zuletzt vergleichsweise starker Kursentwicklung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:03 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------