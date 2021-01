KEPLER CHEUVREUX stuft Ceconomy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ceconomy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3,50 auf 7,60 Euro angehoben. Die ersehnte Verschlankung der Struktur und eine damit verbundene förderliche Gewinnwirkung seien an der Börse sehr gut angekommen, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erneuerte ihre Annahmen auch wegen der Geschäftsziele und der Strategie, die von der Elektronik-Handelskette auf einem Kapitalmarkttag vorgestellt wurde./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.