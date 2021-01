BERNSTEIN RESEARCH belässt ASML auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Jahr 2020 sei nun abgehakt und für 2021 werde der Horizont im asiatisch-europäischen Halbleitersektor heller, schrieb Analyst Mark Li in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Normalisierung in der Branche werde im neuen Jahr wohl das Wachstum stützen. Den Bewertungen der Sektorwerte begegnet er aber allgemein mit Vorsicht. Unter den Branchenausrüstern bevorzugt er Tokyo Electron vor ASML./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2021 / 21:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.