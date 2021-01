Mehr als 12 000 Corona-Tote seit Pandemiebeginn in Tschechien

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien hat die Anzahl der Corona-Todesfälle die Schwelle von 12 000 überschritten. Seit Beginn der Pandemie starben 12 070 infizierte Menschen, wie am Montag aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Das waren fast doppelt so viele wie im Nachbarland Österreich, das weniger Einwohner hat.

Die Zahl der hospitalisierten Patienten steigt nach Angaben der Agentur CTK spürbar. Das Krankenhaus in Jihlava (Iglau) forderte wegen Personalmangels Unterstützung der Armee an. Am Universitätskrankenhaus in Brünn (Brno) müssen Mitarbeiter der Kinderklinik auf der Covid-Abteilung aushelfen.

Das Kabinett in Prag sollte am Nachmittag über die Lage beraten. Mit weiteren Verschärfungen der Corona-Maßnahmen wurde indes nicht gerechnet. Seit einer Woche gilt die höchste der fünf Corona-Warnstufen der Regierung. In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal zwei Personen treffen. Die Geschäfte sind mit den üblichen Ausnahmen wie Supermärkten, Drogerien und Apotheken geschlossen./hei/DP/nas