JPMORGAN belässt GLAXOSMITHKLINE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GlaxoSmithKline (GSK) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. 2021 könnte ein Übergangsjahr für die europäischen Pharma- und Biotechunternehmen sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Abwärtsrisiken hinsichtlich der Sektorschätzungen seien größer als die Chancen. Vor diesem Hintergrund präferiere er Unternehmen mit starkem Wachstum und solche in Transformationsprozessen. Allgemein zieht er unter den Großkonzernen die kleineren vor und präferiert außerdem mittelgroße Konzerne. Zu GSK schrieb er, dass die Bewertung der Aktie des Pharmariesen zwar attraktiv sei, es jedoch wenig Grund für eine Neubewertung im Jahr 2021 geben dürfte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2020 / 13:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.