++ Aktien legen zu Beginn des Jahres 2021 zu ++ DE30 testet erneut Rekordhochs bei 13.900 Punkten ++ Daimler hat in den USA ein Bußgeld in Höhe von 30 Mio. Dollar akzeptiert ++



Die Aktienmärkte in Europa sind nach der soliden asiatischen Sitzung mit großen Gewinnen ins neue Jahr gestartet. Der deutsche Leitindex gewinnt 1,3%, während der französische CAC40 und der niederländische AEX jeweils 1,8% höher notieren. Der britische FTSE 100 ist der Top-Mover, da er um über 2,6% zulegt.

Die Bild berichtete, dass Deutschland angeblich die Corona-Maßnahmen bis Ende Januar verlängern wolle. Es wurde erwartet, dass die Maßnahmen bis zum 10. Januar in Kraft bleiben. Die Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen.

Quelle: xStation 5

Der DE30 hat in den letzten beiden Sitzungen des Jahres 2020 nachgegeben. Der Index profitiert jedoch von der Risk-on-Rallye, die heute an den weltweiten Finanzmärkten zu beobachten ist, und kletterte wieder in Richtung der jüngsten Allzeithochs im Bereich von 13.900 Punkten. Es wurde ein neues Intraday-Rekordhoch erreicht, aber der Index konnte die Gewinne nicht halten. Im weiteren Verlauf kam es zu einem kleinen Pullback und der deutsche Leitindex notiert zum Zeitpunkt des Schreibens knapp unter der 13.900-Punkte-Marke. Bisher hat die Nachricht, dass Deutschland bereit sei, den Lockdown zu verlängern, die Märkte nicht bewegt, aber es ist einer der Risikofaktoren, die man beobachten sollte. Sollten wir einen Pullback sehen, könnte die zu beobachtende Unterstützung im Bereich von 13.700 Punkten gefunden werden.



Unternehmensnachrichten

Der gescheiterte Versuch, mit der Commerzbank (CBK.DE) im Jahr 2019 zu fusionieren, hat die Führungskräfte der Deutschen Bank nicht davon abgehalten, über weitere Fusionen nachzudenken. In einem aktuellen Interview sagte Christian Sewing, der CEO der Deutschen Bank (DBK.DE), dass seine Bank dank der jüngsten Verbesserung der Finanzkraft eine führende Rolle im europäischen Bankenkonsolidierungsprozess spielen könnte. Das europäische Bankensystem ist sehr fragmentiert, daher könnte eine Konsolidierung den europäischen Kreditgebern helfen, besser mit z.B. US-Konkurrenten zu konkurrieren.

BASF (BAS.DE) hat sich mit der Private-Equity-Firma One Rock Capital Partners über den Verkauf ihres Spezialchemiewerks in Illinois geeinigt. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Daimler (DAI.DE) hat sich bereit erklärt, im Rahmen eines Vergleichs in den USA eine Strafe in Höhe von 30 Millionen Dollar zu zahlen. Der Fall bezieht sich auf das Versäumnis, Fahrzeuge rechtzeitig zurückzurufen und Meldepflichten zu erfüllen. Die Hälfte der Strafe ist jedoch an Bedingungen geknüpft und es kann sein, dass Daimler sie am Ende nicht zahlen muss.

Der Aktienkurs der Deutschen Bank (DBK.DE) vertieft den Pullback von der Widerstandszone am 78,6% Retracement des Rückgangs von Anfang 2020. Die Aktie prallt jedoch von den Tagestiefs ab und versucht, wieder über den SMA50 (grüne Linie) zu steigen. Quelle: xStation 5



