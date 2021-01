Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Die Welt der Gesetze und Spezifikationen vs. Apple und Google"Andreas Strausfeld, Vorsitzender der BITMARCK-Geschäftsführung: "Dass wir für 87gesetzliche Krankenkassen planmäßig zum 1. Januar 2021 ein fertiges,gematik-zugelassenes Produkt bereitstellen konnten, ist einmalig und einbedeutender Schritt für die digitale Versorgung der Patienten und Versichertenin Deutschland. Natürlich werden wir die ePA auch künftig gemäß dergematik-Spezifikationen weiterentwickeln und unseren Kunden in den weiterenAusbaustufen zur Verfügung stellen. Die Entwicklung der ePA ist nicht nurangesichts des aufgerufenen sportlichen Zeitplans ein Kraftakt gewesen - trotzder stets konstruktiven und zielführenden Zusammenarbeit mit allen Beteiligtenwurde deutlich, dass hier die Welt der Gesetze und Spezifikationen auf die Weltvon Apple und Google trifft. Das muss aus unserer Sicht künftig noch besseraufeinander abgestimmt werden, um insbesondere auch die Zeitplanungen bei denweiteren Ausbaustufen realistischer gestalten zu können. Ein besonderesKompliment geht an unseren Partner RISE für die sehr gute und vertrauensvollegemeinschaftliche Entwicklung der ePA." Andreas Strausfeld führt fort: "Wichtigist mir darüber hinaus zu betonen, dass die Technologie der ePA so angelegt ist,dass künftig auch private Krankenversicherungen sich dafür entscheiden können,unsere ePA einzusetzen.""Eine gute ePA ist der Beginn der Evolution der digitalen Selbstbestimmung"Der Sprecher der RISE-Geschäftsführung, Prof. Thomas Grechenig, führt aus:"Moderne Informationstechnik prägt 2021 den Alltag. Ortssuche, Video-Telefonie,Bankkonto, das alles machen wir heute am Handy. Natürlich wollen viele das auchfür Befunde, Medikamente oder Arzttermine so handhaben. Befunde unterliegen abereiner strikten ärztlichen Schweigepflicht. Aus gutem Grund. Das Recht auf