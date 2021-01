Grüner Rauch dringt nun auch in unserem Land immer mehr in den Markt und macht die Kurse High. In unserem Cannabis Aktienpaket gehen wir auf die Gewinner dieser Wachstumsbranche ein.

Cannabis - „Was haben wir Europa schon zu geben?“, klagte ein portugiesischer Unternehmer 2016 aufmerksamkeitsstark im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Radiotelevisão Portuguesa. Damals ächzte das Euro-Sorgenkind unter einem Haushaltsdefizit, für das man die großen Zahlen auf dem Taschenrechner brauchte. Auf dem Arbeitsmarkt sah es nicht weniger düster aus. Und heute? Wie überall hat Corona tiefe Spuren hinterlassen, die wichtigen Einnahmen aus dem Tourismus erreichen nur einen Teil des üblichen Volumens.

Doch seit damals wurden in Portugal auch eine ganze Reihe an Reformen angestoßen, die unterstützt von Mitteln aus dem Programm Next Generation EU an Fahrt aufnehmen. Vorgeprescht ist man auch in der Entkriminalisierung von Drogen und das nicht nur bei Cannabis sondern selbst bei Heroin und Kokain. Portugiesen dürfen davon geringe Mengen besitzen und konsumieren. Kein Wunder bemüht sich Canopy Growth über Partner Clever Leaves für eine Lizenz im Land. Auf diese Weise will man im Bereich medizinisches Cannabis den bisherigen Marktanteil von 75 Prozent weiter steigern. Bei Erfolg erübrigt sich künftig die Frage, was Portugal Europa zu geben hat. Jede Menge Rauschmittel!

Seit anlaufen des letzten Zielbereiches legt Canopy Growth um über 200% zu. Die nun laufende Zwischenkorrektur scheint steht vor dem Abschluss.

In unserem Primärszenario mit der berechneten Wahrscheinlichkeit von 75% gehen wir von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung deutlich höherer Notierungen aus. Nach wie vor halten wir fest, dass die Aktie nicht unter die Unterstützung bei C$24.04 fallen darf, um dieses Szenario weiter voranzutreiben. Nach dem bisherigen Impuls von über 200% ist die laufende Gegenbewegung sehr gesund, um langfristig höhere Notierungen auszubauen. Eine Korrektur wie wir sie aktuell erleben ist völlig im Bereich einer normalen und gesunden Bewegung.

