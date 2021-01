Die zweite Dezemberhälfte war bei der BioNTech Aktie für viele Anleger eine einzige Enttäuschung. Vom Allzeithoch bei 131 Dollar, das am 11. Dezember erreicht wurde, ging es für die Biotech-Aktie bis auf 80,55 Dollar nach unten, die am Silvestertag notiert wurden. Mit 81,52 Dollar ging es für BioNTechs Aktienkurs an der NASDAQ schließlich in den Jahreswechsel. Die steile Abwärtsbewegung in einem Umfeld insgesamt guter ...