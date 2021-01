Anlegerverlag KION GROUP: Jetzt kaufen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.01.2021, 13:32 | 46 | 0 | 0 04.01.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de KION GROUP schießt heute kräftig nach oben. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund drei Prozent aufwarten. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 73,54 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten? Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund eins Prozent. Bei 74,32 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken. Anleger, die von KION GROUP nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Wer eh überzeugt ist von KION GROUP, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt. Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.



