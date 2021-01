Grüner Rauch dringt nun auch in unserem Land immer mehr in den Markt und macht die Kurse High. In unserem Cannabis Aktienpaket gehen wir auf die Gewinner dieser Wachstumsbranche ein.

APHRIA: APHA // ISIN: CA03765K1049

Was war das für eine Aufregung im Jahre des Herrn 1991! Da nannte der Mars Konzern unseren über alles geliebten Plombenzieher Raider in einer Nacht- und Nebelaktion in Twix um. „Hallo, geht´s noch?“, fragten wir entsetzt. Zumal uns die Werbefuzzis auch noch für blöd verkaufen wollten. „Raider heißt jetzt Twix“, dichteten sie, „sonst ändert sich nix.“ Ja, von wegen Banane, es änderte sich alles, denn wir praktizierten Konsumenten-Ungehorsam und ließen Twix in den Regalen der Supermärkte vergammeln. Nur weil jemand befürchtete, dass Raider - das englische Wort für Plünderer - kein Name für eine internationale Marke sei, muss man doch nicht gleich die Segel streichen! Boris Johnson hätte das Wort Raider sicher geliebt, aber der war zu dieser Zeit noch als Plombenzieher beim Daily Telegraph beschäftigt, für den er direkt aus Brüssel Berichte über vermeintliche EU-Regulierungen erfand.

Doch das ist eine andere Geschichte. Sehen wir mal, was passiert, wenn in Bälde Aphria nicht mehr Aphria heißt. Nach der Bekanntgabe der Fusion soll der neue Cannabis-Konzern unter dem Namen Tilray firmieren.Ob das gut geht? Um was hat das mit Blut auf der Stasse zu tun?

Ganz einfach, für viele zu spät kommer bei Aphria hat die aktuelle Korrektur für große Schmerzen gesorgt. Das ist nicht schlecht sondern gut, den diese Korrektur könnte nun zu Ende sein.

Szenario 1 Primärszenario

Wir können festhalten: Aktuell befindet sich der Markt an einer sehr entscheidenden Stelle. Jetzt wird über das Chartbild der nächsten Wochen und sogar Monate entschieden. Daher lohnt es sich besonders, einen genauen Blick auf das aktuelle Chart zu werfen. Wie Sie sehen, hat der Kurs, wie wir es erwartet haben, das Idealziel zwischen C$8.55 – C$9.21 angelaufen. Das ist der Kurs, den Sie zwischen den im Chart markierten weißen (3) und weißen (4) sehen. Nun ist es wichtig, dass die Bullen die Triebwerke zünden, damit die Aktie in den Bereich zwischen C$12.26 und C$13.86 steigen kann. Dabei gilt: Unter die Unterstützung bei C$5.45 darf der Titel keineswegs fallen, um nicht die gesamte bisherige Bewegung zu neutralisieren. Wir bereiten uns jetzt imminent auf einen weiteren Einstieg bei Aphria Cannabis vor.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de