Staatl. Mineralbrunnen Aktiengesellschaft Bad Brückenau: Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an der Börse München mit Ablauf des 30. Dezember 2021

04.01.2021 / 14:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Staatl. Mineralbrunnen AG Bad Brückenau,

Bad Brückenau

(ISIN DE 000 725 1407 / WKN725140)

Staatl. Mineralbrunnen AG Bad Brückenau: Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an der Börse München mit Ablauf des 30. Dezember 2021

Bad Brückenau, den 4. Januar 2021 - Die Börse München hat die Einbeziehung der

Aktien der Staatl. Mineralbrunnen AG Bad Brückenau (Börse München, Freiverkehr,

ISIN DE 000 725 1407, WKN725140) ("Gesellschaft") auf Antrag der Gesellschaft zum

Ablauf des 30. Dezember 2021 widerrufen. Die Notierung wird zeitgleich eingestellt

werden. Dies hat die Börse München der Gesellschaft mit Schreiben vom 28. Dezember 2020, eingegangen bei der Gesellschaft am 4. Januar 2021 mitgeteilt.

Die Gesellschaft hatte den Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr

an der Börse München mit Schreiben vom 14. Dezember beantragt (vgl. Veröffentlichung der Gesellschaft vom 14. Dezember 2020 auf dgap.de und auf

ihrer Homepage).

Staatl. Mineralbrunnen AG Bad Brückenau

Der Vorstand

°

