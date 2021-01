C-QUADRAT Investment Group AG startet neue strategische Kooperation mit der Accuro Group Holding AG

DGAP-Media / 04.01.2021 / 14:04





Die C-QUADRAT Investment Group geht den nächsten strategischen Schritt in Richtung internationale Expansion und beteiligt sich mit 9,83 % an der Accuro Group Holding AG. Das 1992 gegründete, in der Schweiz und Liechtenstein ansässige Unternehmen ist eine unabhängige Finanzgruppe für Dienstleistungen rund um den Lifecycle von Anlagefonds (One-Stop-Shop für Fondslösungen). Sie hat sich auf die Gestaltung, Gründung, Verwaltung und Vertrieb von Anlagefonds spezialisiert und verfügt über die UCITS wie auch die AIFM Lizenz in Liechtenstein. Mit ihrem Partnernetzwerk und den Passportmöglichkeiten ist die Accuro Group in der Lage ihre Dienstleistungen für unterschiedliche Jurisdiktionen anzubieten.



Über C-Quadrat

Die C-Quadrat Investment Group besteht aus mehreren Asset Management-Unternehmen mit einem starken Fokus auf quantitative Strategien, ESG-gesteuerte Vermögensverwaltung und Asset Management von Pensionsfonds. Die C-Quadrat Investment Group wurde 1991 in Wien gegründet und ist in 20 verschiedenen Ländern aktiv. Die Finanzprodukte und -dienstleistungen der C-Quadrat Investment Group werden direkt an institutionelle Kunden und über verschiedene Wholesale-Kanäle in ihren Märkten vertrieben. Weitere Geschäftsbereiche mit langjährigem, erfolgreichem Track-Record sind Private-Debt, Mezzanine Capital und Alternative Investments. Im Q1 2021 wird die C-Quadrat Investment Group außerdem einen österreichischen Mittelstands-Private Equity Fonds starten.



„Mit dieser Beteiligung kann die C-Quadrat Investment Group ihre regionale Kompetenz in der Schweiz und Liechtenstein deutlich ausbauen, einige spannende Themenfonds in den Vertrieb aufnehmen und das Produktportfolio mit Services im Bereich Fund-Administration erweitern", freut sich C-Quadrat Gründer und CEO Alexander Schütz über die neue Partnerschaft.



„Mit der C-Quadrat Investment Group haben wir einen top professionellen Partner gefunden. Wir sind überzeugt, gemeinsam unsere Marktposition in der Schweiz deutlich ausbauen zu können", sagt Roger Zulliger, President der Accuro Group Holding AG.



Rückfragehinweis C-Quadrat:

Andreas Wimmer, Mitglied des Vorstandes

Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

E-Mail:

www.c-quadrat.com



Rückfragehinweis Accuro Group Holding:

Roger Zulliger, President

Freigutstrasse 15, CH-8027 Zürich

Tel.: +41 44 288 18 18

E-Mail:

www.accuro.org









