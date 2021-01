GESCO: Umfangreiche Portfoliobereinigung

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat sich die Gesco AG noch im Dezember 2020 vom problembehafteten Segment Mobilitäts-Technologie getrennt, wird durch die Abgabe der margenschwachen Bereiche aber die Profitabilität insgesamt steigern. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und hebt das Rating an.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen das Portfolio rein zahlenmäßig um ein Drittel reduziert. Gemessen an den Erlösen bedeute dies aber nur eine Reduktion um rund 18 Prozent. Damit markiere die Transaktion laut GSC einen Meilenstein in der Umsetzung der Strategie NEXT LEVEL. Zum einen werde die Profitabilität durch die Abgabe margenschwachen Geschäfts gesteigert. Zum anderen verbessere sich die Bilanzstruktur weiter.