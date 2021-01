STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Stuttgarter Anleger zum Jahresstart gut gelaunt

Die Feiertage sind vorbei und die Anleger scheinen mit guter Laune in das Jahr 2021 zu starten: Der deutsche Leitindex DAX steigt am Montagvormittag um 1,3% auf 13.900 Punkte und notiert somit wieder im Bereich seines Allzeithochs von Ende Dezember. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. TUI (WKN: TUAG00)

Positiv gestimmt zeigen sich Stuttgarter Anleger in der TUI-Aktie. Die Papiere des Hannoveraner Reise-Konzerns legen um 6,2% zu. Mit Blick auf die Impfstoff-Entwicklungen rechnet das Unternehmen mit einem „weitgehend normalen Sommer“ für die Tourismus-Branche. 2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Gegen den positiven Gesamtmarkt verliert die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens BioNTech um 3,5%. Seit ihrem Hoch bei über 100 Euro musste die Aktie bereits über ein Viertel ihres Wertes einbüßen und notiert gegenwärtig bei einem Preis von gut 70 Euro. 3. AstraZeneca (WKN: 886455)

Für hohe Umsätze sorgt auch das britische Pharma-Unternehmen AstraZeneca. Der Impfstoff des Unternehmens wurde heute zum ersten Mal in Großbritannien verabreicht. Die Meldung sorgt bei Anlegern scheinbar für Optimismus; die Papiere steigen um über 1 %.

