JPMORGAN belässt ABB LTD auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB vor den Anfang Februar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Seine Schätzungen stimmten mit den Grundannahmen überein, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass die US-Dollar-Schwäche die absoluten Zahlen beflügeln sollte, da der Automatisierungstechnik-Konzern in Dollar berichtet. Für 2021 liege er mit seinen Schätzungen für Umsatz und die operative Ertragskraft unter den Durchschnittsschätzungen der Analysten./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2020 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.