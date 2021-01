Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Basis-Investments Marktüberblick – The Trend is your Friend! Heute möchte ich einen Blick auf den gesamten Bereich “Basis-Investments” werfen. Das umfasst die Indizes wie Dax und Dow aber auch Edelmetalle, Kryptowährungen und die BigTech Aktien. Interessant ist, dass die Anlagestrategie in...