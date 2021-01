Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider übernimmt Vorstandsvorsitz

Dr. Schneider ist bereits seit 2011 für Elmos tätig, zunächst als Bereichsleiter Unternehmensentwicklung, seit 2014 als Finanzvorstand. Zwischen 2002 und 2011 war er bei McKinsey & Company im Automobil und High-Tech Sektor aktiv. Sein Studium der Wirtschaftswissenschaften absolvierte er an der Universität St. Gallen und der London School of Economics.

"Der Vorstand der Elmos Semiconductor SE wird die erfolgreiche Innovations- und Wachstumsstrategie weiter konsequent verfolgen", erklärt Dr. Arne Schneider. "Es ist unser Ziel, die Marktführung, die wir uns in wichtigen Applikationsfeldern zukünftiger Mobilität - sichtbar für alle Marktteilnehmer - bereits erarbeitet haben, auch auf weitere Produktsegmente auszudehnen. Wir werden auch unsere Kostenstrukturen weiter optimieren und damit nachhaltig profitabel wachsen", so der neue Vorstandsvorsitzende weiter.

"Wir danken Herrn Dr. Mindl für sein beispielhaftes Engagement und die großen Erfolge bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft. Elmos hat nicht nur von seiner nahbaren Persönlichkeit und seinem Führungsverhalten nach innen, sondern auch von seiner Vernetzung in der Industrie und seiner strategischen Weitsicht stark profitiert. Seine Beiträge und Initiativen haben die erfolgreiche Entwicklung von Elmos in den letzten 15 Jahren erst möglich gemacht", erklärt Dr. Klaus Weyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor SE. "Mit der planmäßigen Übergabe des Vorstandsvorsitzes an Dr. Schneider konnten wir einen reibungslosen Übergang in der Unternehmensführung sicherstellen. Wir sind überzeugt, dass Herr Dr. Schneider seine hervorragende Arbeit bei Elmos auch zukünftig fortsetzen und das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender erfolgreich führen wird."