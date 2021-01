Bantleon-Experte Ehlert: Rosiger Ausblick für inflationsindexierte Anleihen

Mit den positiven Nachrichten zu Impfstoffen gegen das Coronavirus und Joe Bidens Wahlsieg in den USA sind auch die Inflationserwartungen in der Eurozone Ende 2020 wieder deutlich gestiegen. Das führte zu deutlichen Mehrerträgen inflationsindexierter Staatsanleihen gegenüber ihren nominalen Pendants. Die aktuellen restriktiven Maßnahmen gegen die Pandemie dürften die Inflationserwartungen zwar vorübergehend dämpfen, aber bereits im 2. Quartal 2021 ist mit einem erneuten markanten Anstieg der Inflation zu rechnen. Dann ist ein Mehrertrag von 1,5%- bis 2%-Punkten gegenüber nominalen Staatsanleihen durchaus realistisch.

Die Nachricht über die anstehenden Zulassungen für Impfstoffe der Pharmakonzerne Pfizer und Biontech sowie der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl haben bei Risikoassets im 4. Quartal 2020 zu Kursfeuerwerken geführt. Damit sind auch die Inflationserwartungen in der Eurozone wieder deutlich gestiegen. In der Folge erzielten deutsche inflationsindexierte Staatsanleihen (Linker) einen Mehrertrag von knapp 1,9%-Punkten gegenüber ihren nominalen Pendants. Italienische Linker profitierten zudem von anhaltend schrumpfenden Risikoprämien gegenüber deutschen Bundesanleihen und erreichten im selben Zeitraum sogar eine Outperformance von etwa 2,3%-Punkten. In Frankreich, dem zweitgrößten Linker-Emittenten der Eurozone hinter Italien, erzielten inflationsindexierte Staatsanleihen einen Mehrertrag von immerhin 1,7%-Punkten.

Nach Durchschnaufer im 1. Quartal zieht die Inflation im 2. Quartal wieder an