US-Aktienmarkt Sophie Schimansky: Warum heute und morgen die ganze Wall Street ganz genau nach Washington guckt

Was ist jetzt am Anfang des neuen Jahres 2021 für Anleger wichtig, die US-Aktien im Visier haben? Was bewegt den US-Aktienmarkt? Antworten von wallstreet:online-Korrespondentin Sophie Schimansky aus New York.

Was ist jetzt am Anfang des neuen Jahres 2021 für Anleger wichtig, die US-Aktien im Visier haben? Was bewegt den US-Aktienmarkt? Antworten von wallstreet:online-Korrespondentin Sophie Schimansky aus New York. Eigentlich haben laut unserer Korrespondentin Sophie Schimansky die Börsianer darauf gesetzt, dass man über die gesamte neue, vierjährige Legislaturperiode unter Joe Biden mit einem gespaltenen Kongress, also einem von den Demokraten bestimmten Repräsentantenhaus und einem von den Republikanern bestimmten Senat, zurecht kommen muss. Aber jetzt könnte es doch ganz anders kommen… Werden die von Biden geplanten Regulierungen und Steuererhöhungen viel leichter durch den Kongress kommen? Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion





