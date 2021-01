Anlegerverlag Bayer: Was für ein Comeback! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.01.2021, 14:48 | 40 | 0 | 0 04.01.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bayer-Aktie zeigt sich heute mal wieder in Topform. Das hatte man zum Jahresbeginn eigentlich gar nicht erwartet! Die Aktie steigt in unglaubliche Höhen und steht kurz vor dem Kursziel! Das wird wahrscheinlich sogar heute noch erreicht. Die 50 Euro werden dann pulverisiert und neue Höhenwerte ins Auge gefasst. Bayer ist zurück! Anleger-Tipp: Lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, welche Aktien 2021 die größten Gewinne versprechen. Momentan können Sie den Sonderreport hier kostenlos herunterladen. Die Bayer AG wird nun endlich wieder durch die Decke gehen. Darauf haben die Anleger gewartet! Lange war die Anlegerstimmung am Boden zerstört, im Übergang von Oktober zu November kratzte die Aktie sogar am Negativwert von 40 Euro. Nun steht die Aktie endlich wieder kurz vor der 50 und wird weiter wachsen. Bayer ist und bleibt ein wichtiges deutsches Unternehmen auf dem Aktienmarkt! Was für ein Erfolg für die Bayer AG. Auf so eine Weise konnte man die Anleger schon lange nicht mehr beeindrucken. Nun kann es steil bergauf gehen! Die Anleger sind absolut überzeugt, dass die Bayer AG in Zukunft wieder zu den großen Gewinnern auf dem Aktienmarkt gehören wird. Heute geht es um 3,04 Prozent und 1,47 Euro nach oben. Die Aktie steht somit bei 49,62 Euro! Fazit: Bei Bayer ist also einiges los. Aber zählt die Aktie zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.



